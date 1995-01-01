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    Журналист Панков: «Круговой отказывается переходить в «Зенит» и может оказаться в ЦСКА»

    Переход левого защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит» может не состояться.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 21-летнего игрока, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывается переходить в «Зенит».

    Предположительно, россиянин может оказаться в ЦСКА, если «Уфа» получит предложение от москвичей. Но армейцы пока его не сделали.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: Твиттер журналиста Андрея Панкова

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10116

      Garrincha58 1 минуту назад

      он не хочет ходить по кругу Зенит-2 Уфа Зенит-2 и самое смешное в этой ситуации его в прошлом году просто отпустили а в этом прям сразу захотели что за политика в Зените и правильно говорит Самедов у нас в футболе кругом одни дилетанты особенно в руководстве

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      Рейтинг: +697

      Genz 16 минут назад

      В зенит2 возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      evgevg13 20 минут назад

      Он будет в ЦСКА, но предложения ещё нет- ясновидящий, блин

      0
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      Рейтинг: +80

      Avenger_93 21 минуту назад

      Он разве дебил в отличии от некоторых, чтобы хоронить себя заранее

      0
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      Рейтинг: +13515

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Включил мозги, молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4122

      серега кашин 30 минут назад

      не хочет губить свою карьеру сидя на лавке

      2
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