Журналист Панков: «Круговой отказывается переходить в «Зенит» и может оказаться в ЦСКА»

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Переход левого защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит» может не состояться.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 21-летнего игрока, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывается переходить в «Зенит».
Предположительно, россиянин может оказаться в ЦСКА, если «Уфа» получит предложение от москвичей. Но армейцы пока его не сделали.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.