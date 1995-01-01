Журналист Панков: «Круговой отказывается переходить в «Зенит» и может оказаться в ЦСКА»

Переход левого защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит» может не состояться.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 21-летнего игрока, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывается переходить в «Зенит».

Предположительно, россиянин может оказаться в ЦСКА, если «Уфа» получит предложение от москвичей. Но армейцы пока его не сделали.