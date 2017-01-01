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    «Порту» в преддверии матча с «Краснодаром» купил за 9 миллионов Урибе

    «Америка» на своем официальном сайте объявила о переходе в «Порту» полузащитника Матеуса Урибе.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.

    • Урибе – игрок сборной Колумбии.
    • За «Америку» хавбек выступал с 2017 года, сыграл 79 матчей и забил 18 голов.
    • «Порту» – соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.
    • Первый матч команды проведут в ближайшую среду в России.

    Источник: Официальный сайт «Америки»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +494

      GSmall 1 час назад

      Хороший игрок кстати.Крепкий и неуступчивый.Через пару лет в топклубе окажется

      0
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      Рейтинг: -2

      Вальдемар IV > GSmall 52 минуты назад

      это не какой-то малком за 50 народных

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