«Порту» в преддверии матча с «Краснодаром» купил за 9 миллионов Урибе

Хороший игрок кстати.Крепкий и неуступчивый.Через пару лет в топклубе окажется
«Америка» на своем официальном сайте объявила о переходе в «Порту» полузащитника Матеуса Урибе.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.
- Урибе – игрок сборной Колумбии.
- За «Америку» хавбек выступал с 2017 года, сыграл 79 матчей и забил 18 голов.
- «Порту» – соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.
- Первый матч команды проведут в ближайшую среду в России.