Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с выходом форварда Малкома на замену в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Так клуб отреагирвал на информацию о конфликте между болеьщиками и игроками.
«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами, а не через слова других», – говорится в описании к видео.
- «Р-спорт» опубликовал информацию о том, что Малком может покинуть «Зенит» зимой из-за конфликта с болельщиками.
- Также информацию о конфликте между фанатами и игроком опубликовал британский таблоид The Sun. Гендиректор клуба Александр Медведев сказал: «Не было никакого конфликта с Малкомом. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию»
- Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 4, 2019