Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с выходом форварда Малкома на замену в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Так клуб отреагирвал на информацию о конфликте между болеьщиками и игроками.

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами, а не через слова других», – говорится в описании к видео.

«Р-спорт» опубликовал информацию о том, что Малком может покинуть «Зенит» зимой из-за конфликта с болельщиками.

Также информацию о конфликте между фанатами и игроком опубликовал британский таблоид The Sun. Гендиректор клуба Александр Медведев сказал: «Не было никакого конфликта с Малкомом. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию»

Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.