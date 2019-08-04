Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Зенит» – о слухах про конфликт Малкома с фанатами: «54 078 человек приветствуют новичка. Посмотрите сами»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с выходом форварда Малкома на замену в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Так клуб отреагирвал на информацию о конфликте между болеьщиками и игроками.

    «54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами, а не через слова других», – говорится в описании к видео.

    • «Р-спорт» опубликовал информацию о том, что Малком может покинуть «Зенит» зимой из-за конфликта с болельщиками.
    • Также информацию о конфликте между фанатами и игроком опубликовал британский таблоид The Sun. Гендиректор клуба Александр Медведев сказал: «Не было никакого конфликта с Малкомом. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию»
    • Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru