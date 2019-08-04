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    РИА: «Зенит» может продать Малкома зимой. Болельщики клуба не приняли игрока

    Форвард «Зенита» Малком может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Р-спорт» со ссылкой на источник в Бразилии.

    «Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – сказал источник.

    Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 23:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Dguffin 26 секунд назад

      Что за бред? Стадион его нормально принял.

      Видимо кому-то скучно живется и не знают что еще придумать

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