РИА: «Зенит» может продать Малкома зимой. Болельщики клуба не приняли игрока

Форвард «Зенита» Малком может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Р-спорт» со ссылкой на источник в Бразилии.

«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – сказал источник.

Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.

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