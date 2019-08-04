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    Медведев: «Не было никакого конфликта с Малкомом. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном конфликте болельщиков с форвардом Малкомом.

    • На сайте британского таблоида The Sun появилась в которой утверждается, что фанаты санкт-петербуржцев не приняли Малкома.
    • В качестве аргумента автор статьи использовал текст баннера с матча «Зенит» – «Краснодар». На нем написано: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • По мнению The Sun, эта благодарность выражает иронию и отсылает к сайту «Ландскроны» (сайт фанатов «Зенита»), где опубликован манифест болельщиков клуба. В одном из пунктов этого манифеста говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».

    «Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», – сказал Медведев.

    • «Р-спорт» сегодня опубликовал информацию о том, что Малком может покинуть «Зенит» зимой из-за конфликта с болельщиками.
    • Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: «Р-спорт»

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