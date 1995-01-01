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    Гвардиола: «Мы интересовались Магуайром, но не могли его позволить себе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Лестера» Гарри Магуайру.

    «Да, он превосходный. Топовый игрок. Мы интересовались им, но не могли его позволить себе. «Юнайтед» смог. Он превосходный игрок, выступает за сборную, невероятно провел ЧМ.

    Он силен в воздухе, хорош с мячом. У него есть все качества. Поздравляю «Юнайтед», – сказал Гвардиола.

    • По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николы Скиры, футболист подпишет с «МЮ» контракт на пять лет.
    • Игрок уже прошел медосмотр в клубе.

    Источник: Sky Sports

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