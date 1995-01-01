Журналист Скира: «Магуайр прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр прошел медицинский осмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Такой информацией располагает журналист Николо Скира.
Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан до 2024 года. Зарплата футболиста составит 5,5 миллиона евро в год. В «Лестере» уже подтвердили, что Магуайр покидает команду.
- В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за клуб и забил три гола.
- Ожидается, что трансфер Магуйара станет рекордным для защитников.
- Магуайр вместе со сборной Англии дошел до полуфинала чемпионата мира-2018.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.