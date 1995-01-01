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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин», Чалов забил гол 

    ЦСКА в гостях обыграл «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Федор Чалов.

    Московский клуб набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице. «Рубин» с 7 очками опустился на восьмое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Чалов, 41.

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберeзкин, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Микелтадзе (Марков, 81), Кьяртанссон.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.

    Предупреждения: Микелтадзе, 60; Уремович, 76; Подберезкин, 85 – Ахметов, 50; Бистрович, 64; Обляков, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии38
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      Рейтинг: +4759

      GoLenaStop 8 минут назад

      ЦСКА, просыпайся! Ждём побед в е!

      1
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      Рейтинг: +1874

      Dellleone 15 минут назад

      Вперед Армейцы !
      Всех с победой !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1802

      shurik45 37 минут назад

      Был сегодня на матче)). Всех армейцев с ПОБЕДОЙ! Рубин был не плох.

      2
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      Рейтинг: +1110

      Derzkiy1 41 минуту назад

      Постоянно отдают второй тайм ..

      0
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      Рейтинг: +639

      Muboraksho 50 минут назад

      Чалов супер. Теперь то пригласят в сборную? Ау Черчесов....

      0
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      Рейтинг: +550

      Ауторитетный экспэрт мамо 52 минуты назад

      че не говорите, а меня сегодня приятно удивил данченко....ну и супер марио...конееечно

      1
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      Рейтинг: +1864

      InterMilLano1908 > Ауторитетный экспэрт мамо 50 минут назад

      Да Данченко был очень хорош, продолжит так играть уедет в сенит)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4296

      Агасфер 59 минут назад

      Комбинация и гол прекрасны! Но как же вы ,млин,команду готовили,что она вкатывается в игру по двадцать минут и проигрывает последние 10 минут из матча в матч???

      2
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      Рейтинг: +96

      S.K.V. 1 час назад

      Ожидал от Рубина большего . ЦСКА с победой.

      1
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      Рейтинг: +639

      Muboraksho 1 час назад

      ЦСКА С ПОБЕДОЙ,

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      Рейтинг: +10163

      sssrspartak 1 час назад

      цска с победой!конон учись как надо у гончаренко!с тем что есть результат делают!а у нас не знаю и когда,что то дождемся!мож хоть вот эта пришедшая троица что то сможет???

      4
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      Рейтинг: +1864

      InterMilLano1908 > sssrspartak 55 минут назад

      Согласен, нам бы ваш бюджет, мы бы и Ле в этом году взяли )))

      2
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      Рейтинг: +10163

      sssrspartak > InterMilLano1908 50 минут назад

      ну на счет ле в этом году навряд ли и вам и нам что то светит!ну все равно удачи!!

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      Рейтинг: +10794

      slavutiq70 > InterMilLano1908 49 минут назад

      Да ты о чём,,,стоимость состава ЦСКА 137 лямов,,,,,Спартака 87 лямов,,,,,,какую вы ЛЕ с составом Спартака взяли бы,,,,,,,,

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      Рейтинг: +3581

      alp > slavutiq70 23 минуты назад

      а ты все, на стоимость команды уповаешь? ))

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      Рейтинг: +1864

      InterMilLano1908 > slavutiq70 18 минут назад

      Я как бы сказал был бы у ЦСКА бюджет Спартака то онт бы ЛЕ взяли бы...а то что Спартак дрянб покупает за миллионы так это из проблемы

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      Рейтинг: +10163

      sssrspartak > InterMilLano1908 2 минуты назад

      поглядим!не бум пока ничего говорить!а вдруг что то и получится!

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