РПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин», Чалов забил гол 

ЦСКА в гостях обыграл «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Федор Чалов.

Московский клуб набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице. «Рубин» с 7 очками опустился на восьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чалов, 41.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберeзкин, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Микелтадзе (Марков, 81), Кьяртанссон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.

Предупреждения: Микелтадзе, 60; Уремович, 76; Подберезкин, 85 – Ахметов, 50; Бистрович, 64; Обляков, 66.

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