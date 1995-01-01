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    МКЧ. «Тоттенхэм» проиграл «Интеру» по пенальти

    «Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в матче Международного куба чемпионов. Основное и добавленное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Интер» победил со счетом 3: 4.

    Международный кубок чемпионов

    Тоттенхэм (Англия) – Интер (Италия) – 1:1 (3:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Лукас, 3; 1:1 – Сенси, 36.

    «Тоттенхэм»: Льорис (Гассанига, 64), Уокер-Питерс (Марш, 80), Санчес (Танганья, 80), Вертонген (Алдервейрелд, 46), Роуз (Георгиу, 80), Уинкс (Скипп, 64), Сиссоко (Эриксен, 46), Н’Домбеле (Уайт, 80), Ламела (Паротт, 79), Лукас (Н’Куду, 79), Кейн (Сон, 64).

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врий (Раноккья, 84), Д’Амброзио, Энрике (Димарко, 74), Сенси (Валеро, 83), Брозович (Мариу, 84), Гальярдини (Барелла, 46), Кандрева (Агуме, 84), Перишич (Пушкаш, 74), Эспозито (Политано, 46).

    Источник: «Бомбардир»

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