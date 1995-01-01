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    Симеоне: «У «Реала» нет собственного стиля, в отличие от «Барселоны» и «Ювентуса»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поговорил об игровом стиле других команд. По мнению аргентинца, «Реал» таковым не обладает.

    «Своя школа и стиль есть у «Аякса». То же самое можно сказать про «Барселону» и «Ювентус». В отличие от них, у «Реала» стиля нет. Игра меняется в зависимости от футболистов. Считаю, что стиль нужно формировать с учетом истории клуба. Нужно чувствовать сущность команды», – цитирует Симеоне La Nacion.

    • «Реал» в текущем десятилетии трижды подряд взял Лигу чемпионов.
    • В прошлом сезоне Примеры «Реал» финишировал третьим.
    • Новый сезон Примеры стартует 16 августа.

    Источник: La Nacion

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +42

      murealbest 20 минут назад

      У атлетико есть стиль?
      Позорный автобус 24/7 с каких пор стал стилем? Тупой тренер и бездарная команда, проигравшая 2 финала лч команде «без стиля»)))

      2
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      Рейтинг: +1125

      gor77 1 час назад

      Бомбардир.(((
      Могли бы и полностью перепечатать большое интервью с Симеоне. Очень интересное!
      Там есть забавный ответ:
      "- Завершите фразу: мы аргентинцы - ?
      - Мы аргентинцы полны качеств, но мы не знаем, как играть в команде..."

      0
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      Рейтинг: +461

      FENIX-SL 1 час назад

      стиль ювентуса?

      0
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      Рейтинг: +7779

      Cules2013 1 час назад

      Я бы так не сказал

      1
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      Рейтинг: +234

      Chingis17rus 2 часа назад

      Зато у Реала есть три золота ЛЧ за последние пять лет.

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      Рейтинг: +41

      Antoshka2015 > Chingis17rus 1 час назад

      А Примеру сколько раз брал?

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      Рейтинг: +234

      Chingis17rus > Antoshka2015 1 час назад

      Глупо сравнивать внутреннее первенство с самым значимым клубным турниром мира. Вон у Спартака вся майка в звёздах, а из евро трофеев Матч Премьер и Кубок Соли)

      5
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      Рейтинг: +41

      Antoshka2015 > Chingis17rus 31 минуту назад

      Я думаю каждый болельщик Реала хочет выигрывать Примеру, каждый год, но просто не может команда

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