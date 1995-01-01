Симеоне: «У «Реала» нет собственного стиля, в отличие от «Барселоны» и «Ювентуса»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поговорил об игровом стиле других команд. По мнению аргентинца, «Реал» таковым не обладает.

«Своя школа и стиль есть у «Аякса». То же самое можно сказать про «Барселону» и «Ювентус». В отличие от них, у «Реала» стиля нет. Игра меняется в зависимости от футболистов. Считаю, что стиль нужно формировать с учетом истории клуба. Нужно чувствовать сущность команды», – цитирует Симеоне La Nacion.