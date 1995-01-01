Симеоне: «У «Реала» нет собственного стиля, в отличие от «Барселоны» и «Ювентуса»

У атлетико есть стиль?
Позорный автобус 24/7 с каких пор стал стилем? Тупой тренер и бездарная команда, проигравшая 2 финала лч команде «без стиля»)))
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поговорил об игровом стиле других команд. По мнению аргентинца, «Реал» таковым не обладает.
«Своя школа и стиль есть у «Аякса». То же самое можно сказать про «Барселону» и «Ювентус». В отличие от них, у «Реала» стиля нет. Игра меняется в зависимости от футболистов. Считаю, что стиль нужно формировать с учетом истории клуба. Нужно чувствовать сущность команды», – цитирует Симеоне La Nacion.
- «Реал» в текущем десятилетии трижды подряд взял Лигу чемпионов.
- В прошлом сезоне Примеры «Реал» финишировал третьим.
- Новый сезон Примеры стартует 16 августа.