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    Самедов – о ликвидации «Москвы»: «Только у нас такое возможно. Там был лучший коллектив в моей карьере»

    Бывший полузащитник ФК «Москва» Александр Самедов вспомнил время выступления за клуб. Его ликвидировали в 2010 году.

    «Все странно. У команды не было долгов, все было хорошо с финансами. Это российский футбол, только у нас такое возможно.

    Если самая сильная в моей карьере команда – это «Динамо», то лучший коллектив был в «Москве». Несмотря на не лучшие бытовые условия, никто не жаловался. Были вообще супер люди – Эктор Бракамонте, Мартин Якубко. Идеальная атмосфера была», – сказал Самедов.

    • Игрок выступал за «Москву» с 2008 по 2009 год (44 матча в РПЛ, семь голов).
    • Самедов в прошлом месяце завершил карьеру.
    • Главное достижение футболиста – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Гатчина 8 минут назад

      а болелы были? Вот то то и оно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +889

      Tsigan 28 минут назад

      При всем уважении к фк Москва, футбол должен быть в Волгограде в Саратове в Воронеже во Владикавказе (чемпионы РФ 1995) в Калининграде где стадионы битком набиты на любом матче. А в Москве на матчи фк Москва ходили 3000-5000 людей.

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