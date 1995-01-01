Самедов – о ликвидации «Москвы»: «Только у нас такое возможно. Там был лучший коллектив в моей карьере»

а болелы были? Вот то то и оно.
Бывший полузащитник ФК «Москва» Александр Самедов вспомнил время выступления за клуб. Его ликвидировали в 2010 году.
«Все странно. У команды не было долгов, все было хорошо с финансами. Это российский футбол, только у нас такое возможно.
Если самая сильная в моей карьере команда – это «Динамо», то лучший коллектив был в «Москве». Несмотря на не лучшие бытовые условия, никто не жаловался. Были вообще супер люди – Эктор Бракамонте, Мартин Якубко. Идеальная атмосфера была», – сказал Самедов.
- Игрок выступал за «Москву» с 2008 по 2009 год (44 матча в РПЛ, семь голов).
- Самедов в прошлом месяце завершил карьеру.
- Главное достижение футболиста – победа в РПЛ со «Спартаком».