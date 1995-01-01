Малком: «Уровень российского футбола довольно неплох»

Новичок «Зенита» Малком поделился впечатлениями от своего дебюта в составе петербургской команды.

Бразилец принял участие в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

22-летний футболист вышел на поле на 72-й минуте, заменив Алексея Сутормина.

«Впечатления хорошие, всe могло закончиться лучше. Но нужно немного терпения, много работать, тогда дальше будет ещe лучше. Сейчас мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде, вместе двигаться вперeд.

Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.

Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперeд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас», – сказал Малком.

Малком: «Выбрал «Зенит», потому что это большой клуб европейского уровня. В Европе его все знают»

Семак – о дебюте Малкома: «Ему очень тяжело. Через неделю он освоится и почувствует себя лучше»