Малком: «Выбрал «Зенит», потому что это большой клуб европейского уровня. В Европе его все знают»

Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему перешел именно в стан действующих чемпионов России. Россияне купили бразильца у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

«Я поговорил с агентами, с семьей и решил, что это будет «Зенит», потому что это большой клуб европейского уровня. Теперь я счастлив. В Европе все знают «Зенит». Я здесь, чтобы развиваться, помогать команде и тренерскому штабу», – сказал игрок.