Малком: «Выбрал «Зенит», потому что это большой клуб европейского уровня. В Европе его все знают»

Потому что я люблю газ, пока в России есть газ, Малком есть в Зените...(вообще-то в песне была нефть, но и газ тоже подойдет)
Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему перешел именно в стан действующих чемпионов России. Россияне купили бразильца у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
«Я поговорил с агентами, с семьей и решил, что это будет «Зенит», потому что это большой клуб европейского уровня. Теперь я счастлив. В Европе все знают «Зенит». Я здесь, чтобы развиваться, помогать команде и тренерскому штабу», – сказал игрок.
- В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан на пять лет.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ.