Самедов: «Смородская крутая. Она не любила уступать, ее было очень сложно сломить»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов дал оценку работе на посту президента клуба Ольги Смородской. Она возглавляла москвичей с 2010 по 2016 год.

– Вы понимаете, почему Смородскую так ненавидели болельщики?

– У женщины своя позиция, точка зрения. Она не любила уступать, действовать по чужим правилам. Вот и все. У нас очень часто таких не любят.

– Смородская крутая?

– Да. У нее всегда была своя позиция. Мы не касаемся футбола сейчас. Не знаю, разбиралась она в нем или нет. У нее всегда была точка зрения. Клуб – это не только футбол, это и финансовые моменты. Насколько я видел и знаю, Смородскую было очень сложно сломить.