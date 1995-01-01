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    Самедов: «Смородская крутая. Она не любила уступать, ее было очень сложно сломить»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов дал оценку работе на посту президента клуба Ольги Смородской. Она возглавляла москвичей с 2010 по 2016 год.

    – Вы понимаете, почему Смородскую так ненавидели болельщики?

    – У женщины своя позиция, точка зрения. Она не любила уступать, действовать по чужим правилам. Вот и все. У нас очень часто таких не любят.

    – Смородская крутая?

    – Да. У нее всегда была своя позиция. Мы не касаемся футбола сейчас. Не знаю, разбиралась она в нем или нет. У нее всегда была точка зрения. Клуб – это не только футбол, это и финансовые моменты. Насколько я видел и знаю, Смородскую было очень сложно сломить.

    • При Смородской «Локомотив» выиграл Кубок России.
    • Самедов в прошлом месяце завершил карьеру.
    • Он выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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