Шюррле: «Игроки «Боруссии» сказали, что «Спартак» – отличная команда»

Организация. Возможно!
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле после дебюта за команду рассказал, поддерживает ли связь с футболистами дортмундской «Боруссии» – клуба, которому немец принадлежит. Также игрок сравнил фанатов москвичей и дортмундцев.
«Общался с Марио Гeтце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» – отличная команда.
В чeм могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперeд нас все 90 минут», – сказал Шюррле.
- Шюррле – чемпион мира 2014 года, участник финального матча.
- В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Фулхэм».
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
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