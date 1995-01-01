Шюррле: «Игроки «Боруссии» сказали, что «Спартак» – отличная команда»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле после дебюта за команду рассказал, поддерживает ли связь с футболистами дортмундской «Боруссии» – клуба, которому немец принадлежит. Также игрок сравнил фанатов москвичей и дортмундцев.

«Общался с Марио Гeтце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» – отличная команда.

В чeм могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперeд нас все 90 минут», – сказал Шюррле.

Шюррле – чемпион мира 2014 года, участник финального матча.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Фулхэм».

«Спартак» в РПЛ идет девятым.

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