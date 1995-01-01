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    Шюррле: «Игроки «Боруссии» сказали, что «Спартак» – отличная команда»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле после дебюта за команду рассказал, поддерживает ли связь с футболистами дортмундской «Боруссии» – клуба, которому немец принадлежит. Также игрок сравнил фанатов москвичей и дортмундцев.

    «Общался с Марио Гeтце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» – отличная команда.

    В чeм могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперeд нас все 90 минут», – сказал Шюррле.

    • Шюррле – чемпион мира 2014 года, участник финального матча.
    • В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Фулхэм».
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      RAUL7777 6 минут назад

      Организация. Возможно!

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    • ...
      Рейтинг: +39

      RAUL7777 7 минут назад

      Шурьле прям настроение поднял>)))) спартак-команда))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +39

      RAUL7777 15 минут назад

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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