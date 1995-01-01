Самедов: «Кебе даже на тренировках вел себя жестоко. Мог прыгнуть и покалечить»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил об иностранцах, с которыми ему доводилось пересекаться в команде. Сам россиянин в прошлом месяце объявил о завершении карьеры.

«Очень много было забавных ребят из Африки. Ибра Кебе был очень серьезный. Иногда даже на тренировках он вел себя жестоко – мог прыгнуть и покалечить. Он парень со своим видением», – рассказал Самедов.