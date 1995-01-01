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    Самедов: «Кебе даже на тренировках вел себя жестоко. Мог прыгнуть и покалечить»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил об иностранцах, с которыми ему доводилось пересекаться в команде. Сам россиянин в прошлом месяце объявил о завершении карьеры.

    «Очень много было забавных ребят из Африки. Ибра Кебе был очень серьезный. Иногда даже на тренировках он вел себя жестоко – мог прыгнуть и покалечить. Он парень со своим видением», – рассказал Самедов.

    • 40-летний Кебе уже завершил карьеру.
    • Сенегалец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год (47 матчей в РПЛ, три гола).
    • С 2006 по 2011 год Кебе играл за «Анжи».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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