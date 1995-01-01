Клопп: «Я не знаю, почему АПЛ стартует так рано. Кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство ранним началом сезона в Англии.

4 августа мерсисайдцы сыграют против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, а уже 9 числа встретятся с «Норвичем» в первом туре АПЛ.

Сезон в Примере и Бундеслиге стартует 16 августа, в Серии А – 24-го.

«Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Я разговаривал с Карло Анчелотти (главным тренером «Наполи»). В Серии А также выступают 20 команд, а сезон в Италии начинается 24 августа.

Калиду Кулибали также, как и Садио Мане, играл на Кубке африканских наций. У него было четыре недели отпуска, и он даже не собирается возвращаться.

Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Премьер-лига – это настолько прекрасный продукт, что это (ранее начало) не имеет смысла.

Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается. Время от времени я поднимаю данную дискуссию, но потом это воспринимается так, будто я ищу оправданий. Нет, это не специально для меня, но мы должны думать об этом. А никто, особенно в Англии, не думает.

Клубы хотят, чтобы мы отправились в турне. С кем? Мы не можем поехать одни. Вот такое положение дел», – сказал Клопп.