Шюррле: «Жду дерби с «Динамо», чтобы увидеть болельщиков на трибунах»

Интересно видел он в своей карьере, когда болельщики массово атрибутику своей команды на поле выкидывают..) а ведь впереди квалификация, шансы есть))
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от матча четвертого тура РПЛ против «Динамо». Немец может дебютировать за москвичей в дерби.
«Очень хочу как можно скорее провести свой первый матч за «Спартак» и жду дерби, чтобы увидеть болельщиков на трибунах. Сейчас самое важное для меня — выйти на пик формы. Готов бороться, отдавать все силы на поле. Всегда чувствую ответственность перед одноклубниками. Для меня «Спартак» — это новая глава», – сообщил немец.
- В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германиии 22 забитых мяча.