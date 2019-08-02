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    Шюррле: «Жду дерби с «Динамо», чтобы увидеть болельщиков на трибунах»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от матча четвертого тура РПЛ против «Динамо». Немец может дебютировать за москвичей в дерби.

    «Очень хочу как можно скорее провести свой первый матч за «Спартак» и жду дерби, чтобы увидеть болельщиков на трибунах. Сейчас самое важное для меня — выйти на пик формы. Готов бороться, отдавать все силы на поле. Всегда чувствую ответственность перед одноклубниками. Для меня «Спартак» — это новая глава», – сообщил немец.

    • В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германиии 22 забитых мяча.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2657

      RotBerg 19 минут назад

      Интересно видел он в своей карьере, когда болельщики массово атрибутику своей команды на поле выкидывают..) а ведь впереди квалификация, шансы есть))

      0
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      Рейтинг: +878

      GermanVo 20 минут назад

      Давай, Андрюха! Как в старые добрые втопи!

      0
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