Шюррле: «Жду дерби с «Динамо», чтобы увидеть болельщиков на трибунах»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от матча четвертого тура РПЛ против «Динамо». Немец может дебютировать за москвичей в дерби.

«Очень хочу как можно скорее провести свой первый матч за «Спартак» и жду дерби, чтобы увидеть болельщиков на трибунах. Сейчас самое важное для меня — выйти на пик формы. Готов бороться, отдавать все силы на поле. Всегда чувствую ответственность перед одноклубниками. Для меня «Спартак» — это новая глава», – сообщил немец.