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    «Ростов»: «Будем принимать решения по поводу организации матчей, когда получим бумагу из РФС»

    РФС провел заседание, по итогам которого оштрафовал «Ростов» за неудовлетворительную организацию матча второго тура РПЛ против «Спартака» (2:2). После игры случилось столкновение ОМОНа и приезжих фанатов на выходе с трибун.

    «Ждем полного текста решения. Исходя из этого будем определять наши дальнейшие действия. На данный момент мы в режиме ожидания, рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из нее, будем какие-то управленческие решения принимать», – сказал пиар-директор «Ростова» Денис Штанько.

    • Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
    • Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
    • В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

    Источник: ТАСС

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    02.08.2019 22:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +92

      aviator117 34 минуты назад

      Спартаковские болелы ведут себя безобразно!!! Надо воспитывать их, а не ОМОН обвинять.

      0
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      Рейтинг: +82

      Братуха Опускателя Коняже 51 минуту назад

      Да , ростовским нужно услить присутствие ОМОН на стадионе , когда приезжат наши свино-мясные дебилы и им подобные , хотя кроме нас таких уродов ни в одном клубе нет , встречать и досматривать их еще на подступах к арене и всех буйных сразу п и з д е т ь , а не после игры . Тогда на трибунах будет спокойно , повысится посещаемость , хотя она у ростовских и так высокая , а то когда наши красно-свиные обдолбленные уроды на трибуны заползут , поблизости ни женщинам , ни детям находится невозможно и опасно .

      1
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      Рейтинг: +2390

      paracetamol 1 час назад

      Пора РФС штрафовать! Откуда только взялись неприкасаемые бюрократы?

      1
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      Рейтинг: +7660

      vka1970 1 час назад

      А чём там принимать решения ?
      Вызывайте космонавтов и ряженых стюардов каждым матч и через год останетесь вообще без денег. Космонавты знают как там жизнь на Марсе........И как ваша жизнь в отдельности ...)))

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      Рейтинг: +2390

      paracetamol > vka1970 1 час назад

      Вас скоро вообще никто не захочет принимать, свиней! Игры нет, а гадить - сколько хошь!

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      Рейтинг: +612

      serhio80 > paracetamol 52 минуты назад

      А никого не ипет чего ты хочешь) на все есть регламент соревнований

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      Рейтинг: -293

      DonBaton 1 час назад

      Такие крики и вонь подняли,что складывается впечатление будто люди пострадали,но нет,это всего лишь свиные кепки,так что вой непонятен. Я бы так переживал если бы реально люди пострадали,а так...видимо мало били,что есть ещё кому голосить

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