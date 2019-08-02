«Ростов»: «Будем принимать решения по поводу организации матчей, когда получим бумагу из РФС»

РФС провел заседание, по итогам которого оштрафовал «Ростов» за неудовлетворительную организацию матча второго тура РПЛ против «Спартака» (2:2). После игры случилось столкновение ОМОНа и приезжих фанатов на выходе с трибун.

«Ждем полного текста решения. Исходя из этого будем определять наши дальнейшие действия. На данный момент мы в режиме ожидания, рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из нее, будем какие-то управленческие решения принимать», – сказал пиар-директор «Ростова» Денис Штанько.