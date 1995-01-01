«Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Ювентусом» трансфер нападающего Ромелу Лукаку. По информации Sky Sports, клубы договорились, что «МЮ» обменяет Лукаку на игрока туринского клуба. Пока неизвестно, кто из футболистов «Ювентуса» перейдет в «Юнайтед».

«МЮ» рассматривает вариант с Пауло Дибалой или Марио Манджукичем. Аргентинский футболист еще не согласовал условия личного контракта с английской командой. Манджукич рассматривается как запасная опция.

Sky Sports утверждает, что в трансфере Лукаку обязательно будет обмен игроками: если нападающий перейдет в «Ювентус», то кто-то из футболистов туринской команды перейдет в «МЮ». При этом не исключается возможность доплаты за игрока.