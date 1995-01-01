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    Sky Sports: обмен игроками – обязательное условие трансфера Лукаку в «Ювентус» из «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Ювентусом» трансфер нападающего Ромелу Лукаку. По информации Sky Sports, клубы договорились, что «МЮ» обменяет Лукаку на игрока туринского клуба. Пока неизвестно, кто из футболистов «Ювентуса» перейдет в «Юнайтед».

    «МЮ» рассматривает вариант с Пауло Дибалой или Марио Манджукичем. Аргентинский футболист еще не согласовал условия личного контракта с английской командой. Манджукич рассматривается как запасная опция.

    Sky Sports утверждает, что в трансфере Лукаку обязательно будет обмен игроками: если нападающий перейдет в «Ювентус», то кто-то из футболистов туринской команды перейдет в «МЮ». При этом не исключается возможность доплаты за игрока.

    • Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро [Transfermarkt].
    • Контракт Манджукича с «Ювентусом» истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро [Transfermarkt].
    • Ранее ESPN сообщал, что «МЮ» требует за Лукаку около 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Sky Sports

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