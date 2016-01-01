ESPN: Лукаку не будет подавать официальный трансферный запрос на переход в «Интер» 

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может перейти в «Интер».

По информации ESPN, «МЮ» требует около 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Переговоры между клубами продолжаются. Лукаку мог бы ускорить процесс перехода, если бы подал официальный трансферный запрос в «МЮ», но он не собирается этого делать, сообщает ESPN.

«Манчестер Юнайтед» не стремится продавать футболиста и готов отпустить его в другой клуб только за значительную сумму.