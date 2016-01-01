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    ESPN: Лукаку не будет подавать официальный трансферный запрос на переход в «Интер» 

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может перейти в «Интер».

    По информации ESPN, «МЮ» требует около 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Переговоры между клубами продолжаются. Лукаку мог бы ускорить процесс перехода, если бы подал официальный трансферный запрос в «МЮ», но он не собирается этого делать, сообщает ESPN.

    «Манчестер Юнайтед» не стремится продавать футболиста и готов отпустить его в другой клуб только за значительную сумму.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: ESPN

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