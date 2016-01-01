Цорн: «Спартак» подписал четырех игроков, и это еще не конец

В этом году наши клубы что-то расчехлились. Деньгомёт работает на полную. Усиливаются и усиливаются.. столько новых игроков наверно в РПЛ ни когда не было. нет предела совершенству-не останавливайтесь.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке после подписания Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Джордана Ларссона.
«Команда формируется, многие ушли, многие пришли. Сегодня мы представляем четырех новичков, и это еще не конец», – сказал Цорн на презентации новых футболистов.
Сейчас «Спартак» занимается трансфером полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля, который уже уехал в Россию.
- В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Джордана Ларссона.
- За день до этого «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.