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    Цорн: «Спартак» подписал четырех игроков, и это еще не конец

    Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке после подписания Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Джордана Ларссона.

    «Команда формируется, многие ушли, многие пришли. Сегодня мы представляем четырех новичков, и это еще не конец», – сказал Цорн на презентации новых футболистов.

    Сейчас «Спартак» занимается трансфером полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля, который уже уехал в Россию.

    • В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Джордана Ларссона.
    • За день до этого «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2246

      Рубинище 57 секунд назад

      В этом году наши клубы что-то расчехлились. Деньгомёт работает на полную. Усиливаются и усиливаются.. столько новых игроков наверно в РПЛ ни когда не было. нет предела совершенству-не останавливайтесь.

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      Рейтинг: +1024

      Фан666 39 минут назад

      Первые двое мёртвые, Шурле только имя. Вот Ларссон интересный новичок, но Россия постоянно губит таланты. Никакого усиления не видно. Даже в Лиге Европы мало что светит с таким составом

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      Рейтинг: +1841

      InterMilLano1908 > Фан666 2 минуты назад

      Ну по статистике Ларсон вообще ни о чем...

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      Рейтинг: +13571

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Дас ист Томас, а что по тренеру??? Сейчас это всех беспокоит больше. """""

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      Рейтинг: +34

      Astan4anin-RW > DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      По тренеру? Бердыева, Карпина и Дона Массимо не будут. Конон же ведь "пассив", этим он привлекает Федуна, который якобы дал карт-бланш вафлеру на встрече с фанатами.
      И вообще, что-то я подозреваю "фратрию" на измену...

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      Рейтинг: +3451

      APchelov 53 минуты назад

      Так, глядишь, и весь состав на замену

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      Рейтинг: +7111

      KLIM777 1 час назад

      Количество не значит качество. Интересно будет на Ларссона посмотреть. В Мирзовым все и так понятно, его судьба это судьба Ташаева и Мелкадзе вместе с Ломовицким.

      Остальные могут выстрелить.

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      Рейтинг: +5502

      piligrim1986 1 час назад

      защитника купите

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      Рейтинг: +34

      Astan4anin-RW > piligrim1986 48 минут назад

      А лучше с Кутепом надо серьезно поговорить, чтобы уже включал мозги свои. Парень-то сборник. Джикия хоть и кэп и сборник, но я считаю он старт провалил с Жиго на пару. Голы не им забивать. Чего сейчас не скажи, всё упрётся на тренера и федуна, хотя и эти не последний фактор за результаты команды... Футболисты у нас "бездушные" стали. #уи по-наклали на всё, а ведь на этих зомби ходят смотреть армия безвинных болельщиков поддержать их. С#ки не напрегаются ВООБЩЕ!

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