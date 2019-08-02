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    Малком может сыграть против «Краснодара»

    Нападающий «Зенита» Малком может принять участие в матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Велика вероятность, что Малком попадет в заявку. Надеюсь, он сможет принять участие в игре. А сколько он проведет [времени на поле], будем решать завтра», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    Матч «Зенит» – «Краснодар» начнется 3 августа в 21:30 мск.

    • «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.
    • Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: -1618

      Январь 59 5 минут назад

      И Зенит и Краснодар, ещё не наиграли рисунок игры, ещё не все новички вписались . Даже предположить, что будут играть и Каббелья и Малком, не факт, что они органично впишутся в действия команды. Но очень надеюсь увидеть красивый футбол. Кто победит не знаю, но хочется увидеть игру без грубостей, без судейских ошибок, без скандальных казусов, но с голами и красивой игрой.

      0
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      Рейтинг: +76

      klyukin 30 минут назад

      готовность выйти обязана быть на уровне его цены!

      0
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      Рейтинг: +4151

      GoldPlayFIFARus9 45 минут назад

      Надеюсь что всё таки не выйдет, а будет где-нибудь на трибуне сидеть. Он же абсолютно не вписан в структуру клуба, не знает своих партнёров, кто какими качествами обладает, схему, тактику, стратегию, это всё за один день даже на словах не обкатаешь. А то получится как всегда, за 15-20 минут до конца выпустят, он нихрена не покажет и его начнут членососить, в особенности товарищи из Мск.

      1
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      Рейтинг: +12

      Dizgen 50 минут назад

      Зенит Чемпион как не прискорбно об этом слышать,c такими трансферами нет равных

      1
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      Рейтинг: +7111

      KLIM777 1 час назад

      вообще надеюсь, что матч будет по накалу и красоте как матч в прошлом сезоне.

      А ведь это лучший матч в современной России был. Такого я не встречал никогда.

      7
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      Рейтинг: +616

      Джой > KLIM777 1 час назад

      Эпический матч был конечно

      6
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      Рейтинг: +7111

      KLIM777 1 час назад

      Краснодару тяжело будет. Завтра Зенит, потом Порту. Удачи им с Порту.

      7
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      Рейтинг: +616

      Джой > KLIM777 1 час назад

      С Порту нужна только победа(хотя бы по итогам двух матчей)!!!!
      А завтра,что то мне подсказывает они будут лучше готовы.

      3
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      Рейтинг: +7111

      KLIM777 > Джой 1 час назад

      Честно говоря шансов у Краснодара нет. Хоть и буду их поддерживать, но достаточно посмотреть на состав. У Кранодара тоже сейчас атака хороша и Кабелья будет в центре хорош, но у них просто дырявая защита. Я понимаю, что Мартынович это капитан и все дела, но никто не говорит об его низком уровне игры в защите.

      Даже в том молниеносном матче Краснодар - Зенит 3-2, именно он проиграл борьбу. У него много ошибок. В целом очень плохо играют и это их погубит.

      2
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      Рейтинг: +471

      GSmall 1 час назад

      Лучше не кидать сразу в бой.Ато впечатление может испортить ,да и результат

      3
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      Рейтинг: +616

      Джой > GSmall 1 час назад

      Естественно это делать не нужно. Он пока еще не понял куда приехал.
      У нас же пешеходы в основном

      1
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