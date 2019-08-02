Малком может сыграть против «Краснодара»

И Зенит и Краснодар, ещё не наиграли рисунок игры, ещё не все новички вписались . Даже предположить, что будут играть и Каббелья и Малком, не факт, что они органично впишутся в действия команды. Но очень надеюсь увидеть красивый футбол. Кто победит не знаю, но хочется увидеть игру без грубостей, без судейских ошибок, без скандальных казусов, но с голами и красивой игрой.
Нападающий «Зенита» Малком может принять участие в матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Велика вероятность, что Малком попадет в заявку. Надеюсь, он сможет принять участие в игре. А сколько он проведет [времени на поле], будем решать завтра», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Матч «Зенит» – «Краснодар» начнется 3 августа в 21:30 мск.
- «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.
- Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.
Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»