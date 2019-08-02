Малком может сыграть против «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Малком может принять участие в матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Велика вероятность, что Малком попадет в заявку. Надеюсь, он сможет принять участие в игре. А сколько он проведет [времени на поле], будем решать завтра», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Матч «Зенит» – «Краснодар» начнется 3 августа в 21:30 мск.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.

Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»