«Чемпионат»: «Зенит» интересуется двумя игроками «Ростова»

Я не бомж, не обсуждаю,
Я просто не понимаю...
Спартак прошу не обсуждать,
Сам не могу понять..
Если кто-то думает, что я бестолковый -
Даю слово.
Петербургский «Зенит» проявил интерес к защитнику «Ростова» Дмитрию Чистякову и его одноклубнику, нападающему Александру Саплинову.
По информации «Чемпионата», за обоих игроков «Ростов» собирается выручить около 2 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Чистяков провел три матча в РПЛ. Саплинов один раз появился на поле, выйдя на замену.
- Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов» 8 июня. Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов» 11 июня.
- Чистяков – воспитанник «Зенита», Саплинов – белгородского «Энергомаша».