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    «Чемпионат»: «Зенит» интересуется двумя игроками «Ростова»

    Петербургский «Зенит» проявил интерес к защитнику «Ростова» Дмитрию Чистякову и его одноклубнику, нападающему Александру Саплинову.

    По информации «Чемпионата», за обоих игроков «Ростов» собирается выручить около 2 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 Чистяков провел три матча в РПЛ. Саплинов один раз появился на поле, выйдя на замену.

    • Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов» 8 июня. Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов» 11 июня.
    • Чистяков – воспитанник «Зенита», Саплинов – белгородского «Энергомаша».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии45
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      Рейтинг: +4231

      subbotaspartak 15 минут назад

      Я не бомж, не обсуждаю,
      Я просто не понимаю...
      Спартак прошу не обсуждать,
      Сам не могу понять..
      Если кто-то думает, что я бестолковый -
      Даю слово.

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      Рейтинг: +87

      S.K.V. 23 минуты назад

      Бред какой то ! Своих отдаем,чужих забираем.

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      Рейтинг: +542

      Untitled-1 25 минут назад

      нужно больше загубленных игроков!

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      Рейтинг: -6758

      пьяныйхоровод > Untitled-1 14 минут назад

      Он в Ростове итак на лавке сидят , чем их Зенит загубит ..ть ?! Если они вообще в Зените окажутся .

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      Рейтинг: +3388

      nik55 26 минут назад

      источник зарабатывает ----главное что бы было о Зените что то сказано

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      Рейтинг: +825

      geroin161 39 минут назад

      Зениту лишь бы всех игроков у Ростова выкупить. Чтоб клуб голый был, потому что соереик не удобный для них

      0
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      Рейтинг: +1016

      волчарик > geroin161 31 минуту назад

      Мания величия что ли? Ослаблять так Локо,Краснодар,ЦСКА,но там не покупаем.

      1
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      Рейтинг: +825

      geroin161 41 минуту назад

      Фух, да пусть забирают их. Пока мы к ним не привыкли

      0
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      Рейтинг: +29

      Иван Петров 1986 45 минут назад

      А нужны ли они ему. Сам ам, а другому не дам.

      2
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      Рейтинг: +30751

      Полная Канистра 46 минут назад

      ростов уже зина начинает раздевать вот наглая баба все ни как не насытится

      0
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      Рейтинг: +4174

      hevbn 28 49 минут назад

      Если только Зенит сейчас их купит и оставит

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      Рейтинг: +4174

      hevbn 28 > hevbn 28 46 минут назад

      ... в Ростове в аренде на один , а может и на два сезона только такой вариант будет нормальным для всех.

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      Рейтинг: +1016

      волчарик 55 минут назад

      Ха ха.Саплинов в помощь Малкому и Азмуну.

      2
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      Рейтинг: +13713

      shinnik > волчарик 9 минут назад

      Красава))

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