«Чемпионат»: «Зенит» интересуется двумя игроками «Ростова»

Петербургский «Зенит» проявил интерес к защитнику «Ростова» Дмитрию Чистякову и его одноклубнику, нападающему Александру Саплинову.

По информации «Чемпионата», за обоих игроков «Ростов» собирается выручить около 2 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Чистяков провел три матча в РПЛ. Саплинов один раз появился на поле, выйдя на замену.