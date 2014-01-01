Mirror: «МЮ» завершит трансфер Манджукича в понедельник

Если это правда, то удачи тебе в новом приключении, Марио. И спасибо за игру, особенно за твой настрой в каждой игре.
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» находятся на финальной стадии переговоров по трансферу хорватского форварда Марио Манджукича.
По информации Mirror, Манджукич перейдет в «МЮ» в начале следующей недели, предположительно, 5 августа. Tuttosport сообщает, что сумма трансфера Манджукича составит около 10-15 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» в дополнение к переговорам об обмене Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку обсуждают трансфер Манджукича.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.