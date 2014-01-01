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    Mirror: «МЮ» завершит трансфер Манджукича в понедельник

    «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» находятся на финальной стадии переговоров по трансферу хорватского форварда Марио Манджукича.

    По информации Mirror, Манджукич перейдет в «МЮ» в начале следующей недели, предположительно, 5 августа. Tuttosport сообщает, что сумма трансфера Манджукича составит около 10-15 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» в дополнение к переговорам об обмене Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку обсуждают трансфер Манджукича.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Вит65 58 минут назад

      Если это правда, то удачи тебе в новом приключении, Марио. И спасибо за игру, особенно за твой настрой в каждой игре.

      0
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      Рейтинг: +6077

      ivanthebest 1 час назад

      Для ротации очень даже неплохой вариант и бюджетный.

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