Журналист Агрести: Манджукич ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

OMG, зачем он МЮ?
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» в дополнение к переговорам об обмене Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку обсуждают трансфер Марио Манджукича.
По информации журналиста Goal Ромео Агрести, вероятность обоих трансферов очень высока.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.
Источник: Твиттер журналиста Ромео Агрести
Специальный корреспондент Goal.com, чей профиль – инсайды о «Ювентусе». Одним из первых сообщил о возвращении Буффона в туринский клуб, а также вел хронологию переговоров с де Лигтом.