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    Журналист Агрести: Манджукич ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

    «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» в дополнение к переговорам об обмене Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку обсуждают трансфер Марио Манджукича.

    По информации журналиста Goal Ромео Агрести, вероятность обоих трансферов очень высока.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Твиттер журналиста Ромео Агрести

    Специальный корреспондент Goal.com, чей профиль – инсайды о «Ювентусе». Одним из первых сообщил о возвращении Буффона в туринский клуб, а также вел хронологию переговоров с де Лигтом.

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7755

      Cules2013 1 час назад

      OMG, зачем он МЮ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +863

      mig28 > Cules2013 57 минут назад

      Может как часть сделки по Лукаку?

      0
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