Паршивлюк – Карпину: «Не расплачусь с вами до конца жизни»

Ну тогда не плач.
Бывший защитник и капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк поблагодарил Валерия Карпина за совместную работу.
«Когда восстанавливался, много разговаривал с Карпиным. Он объяснял: «Не бойся, если порвешься еще раз – значит, порвешься. Но так ты хотя бы попробуешь вернуться». Карпин приводил в пример Валерона, у которого было трое крестов, но он все равно вышел на определенный уровень. Поэтому теперь я говорю Карпину: «Валерий Георгиевич, я с вами до конца жизни не расплачусь».
Карпин – главный тренер в моей жизни. Самый запоминающийся пихач – после 0:3 от «Рубина» в 2009-м. Это был матч за первое место, но нас вынесли. Первый гол забил Семак, а мы возвращались назад не на полной скорости. Очень неприятно, когда перед всей командой в тебя тычут пальцем и говорят: «Вот бежит Семак, ему сколько лет? Вы такие молодые и стоите смотрите, как он вам забивает».
- Футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год.
- О трансфере в «Динамо» объявили сегодня. Контракт рассчитан до 2021 года.
- В сезоне-2018/19 Паршивлюк играл за «Ростов». Он провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.