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    Паршивлюк – Карпину: «Не расплачусь с вами до конца жизни»

    Бывший защитник и капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк поблагодарил Валерия Карпина за совместную работу.

    «Когда восстанавливался, много разговаривал с Карпиным. Он объяснял: «Не бойся, если порвешься еще раз – значит, порвешься. Но так ты хотя бы попробуешь вернуться». Карпин приводил в пример Валерона, у которого было трое крестов, но он все равно вышел на определенный уровень. Поэтому теперь я говорю Карпину: «Валерий Георгиевич, я с вами до конца жизни не расплачусь».

    Карпин – главный тренер в моей жизни. Самый запоминающийся пихач – после 0:3 от «Рубина» в 2009-м. Это был матч за первое место, но нас вынесли. Первый гол забил Семак, а мы возвращались назад не на полной скорости. Очень неприятно, когда перед всей командой в тебя тычут пальцем и говорят: «Вот бежит Семак, ему сколько лет? Вы такие молодые и стоите смотрите, как он вам забивает».

    • Футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год.
    • О трансфере в «Динамо» объявили сегодня. Контракт рассчитан до 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 Паршивлюк играл за «Ростов». Он провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3207

      порт 14 минут назад

      Ну тогда не плач.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13563

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жаль, что Паршивлюк не в Спартаке. """""""""""""""

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      From1945 1 час назад

      Трогательно, но не расплачусь.

      1
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