Паршивлюк – Карпину: «Не расплачусь с вами до конца жизни»

Бывший защитник и капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк поблагодарил Валерия Карпина за совместную работу.

«Когда восстанавливался, много разговаривал с Карпиным. Он объяснял: «Не бойся, если порвешься еще раз – значит, порвешься. Но так ты хотя бы попробуешь вернуться». Карпин приводил в пример Валерона, у которого было трое крестов, но он все равно вышел на определенный уровень. Поэтому теперь я говорю Карпину: «Валерий Георгиевич, я с вами до конца жизни не расплачусь».

Карпин – главный тренер в моей жизни. Самый запоминающийся пихач – после 0:3 от «Рубина» в 2009-м. Это был матч за первое место, но нас вынесли. Первый гол забил Семак, а мы возвращались назад не на полной скорости. Очень неприятно, когда перед всей командой в тебя тычут пальцем и говорят: «Вот бежит Семак, ему сколько лет? Вы такие молодые и стоите смотрите, как он вам забивает».