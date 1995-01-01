Несколько лет назад отец Кена заблокировал переход сына в «Манчестер Юнайтед»

Биору Жан Кен, отец нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена, признался, что несколько лет назад остановил сына от перехода «Манчестер Юнайтед».

«Мать Мойзе хотела, чтобы наш сын перешел в «Манчестер Юнайтед». Я заблокировал трансфер, сказав «нет», потому что хотел, чтобы он остался в «Ювентусе» и продолжал тренироваться в академии. Он был слишком юн для такого переезда. Отправлять 14-15-летнего подростка в другую страну не показалось мне дальновидным решением.

Сейчас я полностью доверяю Мойзе. В случае перехода в английский клуб, он внесет большой вклад местному футболу со своей новой командой. Не сомневаюсь, сын будет здорово смотреться в АПЛ. Наша семья, Италия и Кот-д’Ивуар будут гордиться им», – заявил отец форварда «Ювентуса».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мойзе Кен близок к переходу в «Эвертон».

Ранее он отказал в трансфере «Арсеналу».