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    Несколько лет назад отец Кена заблокировал переход сына в «Манчестер Юнайтед»

    Биору Жан Кен, отец нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена, признался, что несколько лет назад остановил сына от перехода «Манчестер Юнайтед».

    «Мать Мойзе хотела, чтобы наш сын перешел в «Манчестер Юнайтед». Я заблокировал трансфер, сказав «нет», потому что хотел, чтобы он остался в «Ювентусе» и продолжал тренироваться в академии. Он был слишком юн для такого переезда. Отправлять 14-15-летнего подростка в другую страну не показалось мне дальновидным решением.

    Сейчас я полностью доверяю Мойзе. В случае перехода в английский клуб, он внесет большой вклад местному футболу со своей новой командой. Не сомневаюсь, сын будет здорово смотреться в АПЛ. Наша семья, Италия и Кот-д’Ивуар будут гордиться им», – заявил отец форварда «Ювентуса».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мойзе Кен близок к переходу в «Эвертон».

    Ранее он отказал в трансфере «Арсеналу».

    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Goal

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