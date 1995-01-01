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    Daily Mail: Кен отказался переходить в «Арсенал» после разговора с Эмери

    Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен был близок к переходу в лондонский «Арсенал», но отказался от переговоров после разговора с главным тренером лондонской команды Унаи Эмери.

    На вопрос испанскому специалисту о том, смогут ли Кену предоставить стабильное место в стартовом составе, Унаи ответил, что не может этого гарантировать.

    По информации источника, у «Ювентуса» есть предложение по форварду от другого английского клуба – «Эвертона». Там готовы предоставить футболисту место в стартовом составе.

    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7704

      Cules2013 1 час назад

      Чёт мне подсказывает, что Эвертон привирает) В основной обойме, и в основном составе - это чуток разные вещи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +775

      Maxi_7 1 час назад

      Стабильное место при живых и здоровых Абаме и Лака? Мальчик в своем уме вообще?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      JI e x a > Maxi_7 8 минут назад

      Поверил в себя, видимо)

      0
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