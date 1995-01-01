Daily Mail: Кен отказался переходить в «Арсенал» после разговора с Эмери

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен был близок к переходу в лондонский «Арсенал», но отказался от переговоров после разговора с главным тренером лондонской команды Унаи Эмери.

На вопрос испанскому специалисту о том, смогут ли Кену предоставить стабильное место в стартовом составе, Унаи ответил, что не может этого гарантировать.

По информации источника, у «Ювентуса» есть предложение по форварду от другого английского клуба – «Эвертона». Там готовы предоставить футболисту место в стартовом составе.