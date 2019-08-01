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    «Реал» возобновил интерес к ван де Беку

    «Реал» все еще рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

    Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает кандидатуру голландца в качестве альтернативы хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

    Трансфер ван де Бека оценивается в 60 миллионов евро.

    Впрочем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему настаивает на покупке Погба, утверждая, что другие игроки не подойдут для его тактической схемы.

    • В прошлом сезоне ван де Бек сыграл 57 матчей в составе «Аякса», забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Источник: Marca

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