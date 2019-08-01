«Реал» возобновил интерес к ван де Беку

«Реал» все еще рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает кандидатуру голландца в качестве альтернативы хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Трансфер ван де Бека оценивается в 60 миллионов евро.

Впрочем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему настаивает на покупке Погба, утверждая, что другие игроки не подойдут для его тактической схемы.