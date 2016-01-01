Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Черевченко: «Нефтчи» заслужил эту победу. Беру всю вину за поражение на себя»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:3).

    «В обороне мы много наошибались. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

    У «Нефтчи» хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский «Шериф», который играл против российской команды. Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. «Нефтчи» заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», – сказал Черевченко.

    • В первом матче «Нефтчи» также обыграл «Арсенал» (1:0).
    • Российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках.

    Источник: Azerisport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru