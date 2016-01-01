Черевченко: «Нефтчи» заслужил эту победу. Беру всю вину за поражение на себя»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:3).

«В обороне мы много наошибались. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

У «Нефтчи» хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский «Шериф», который играл против российской команды. Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. «Нефтчи» заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», – сказал Черевченко.