Спортивный директор «Зенита» Рибалта и Малком вылетели в Россию

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Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».
Бразильца сопровождал спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
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— СЭ Футбол (@se_football) August 1, 2019