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    Спортивный директор «Зенита» Рибалта и Малком вылетели в Россию

    Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

    Бразильца сопровождал спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

    По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +4139

      GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      Добро пожаловать в +14 и пасмурную погоду с дождём...

      0
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      Рейтинг: +10131

      Garrincha58 30 минут назад

      интересно если зарплата действительно 8 то не случится ли как было при Спаллетти и Денисове

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10131

      Garrincha58 32 минуты назад

      для России он слишком хорош, а для ЛЧ не очень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      huntelaar25 55 минут назад

      Не понимаю зачем написали последний абзац перед статистикой, прециально чтобы болельщики других клубов завели разговор о пенсиях и расхищениях народного газа? Что за разжигание ненависти?

      3
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      Рейтинг: +1581

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Наконец видно руку
      Спортивного директора!

      1
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      Рейтинг: +2380

      paracetamol 1 час назад

      За 40 купили, за 80 продадим. Через 4 года.

      4
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      Рейтинг: +2630

      RotBerg > paracetamol 1 час назад

      За последние годы, менеджмент доказал, что умеют! Халк, Витсель, Паредес.. Ну а пока ждём для чего брали, голов и передач!

      4
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      Рейтинг: +13712

      shinnik 1 час назад

      три гола ,две голевые...
      И к Халку..за еду.

      2
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      Рейтинг: +2630

      RotBerg > shinnik 1 час назад

      Хочется да что бы так было?)) зависть плохая штука, дружище)

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