Спортивный директор «Зенита» Рибалта и Малком вылетели в Россию

Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

Бразильца сопровождал спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.

Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.

В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.