Журналист TF1: «Малком вылетел в Россию. В ближайшие часы он подпишет контракт с «Зенитом»

Добро пожаловать в Россию.Интересно глянуть на Малкома в наших реалиях
Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».
По информации журналиста спортивной передачи Telefoot на телеканале TF1 Яссина Нфауи, соглашение должно быть заключено в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, а 22-летний игрок будет зарабатывать в петербургском клубе более 8 миллионов евро.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
Яссин Нфауи – журналист спортивной передачи Telefoot на TF1 – первом и старейшем французском национальном телеканале, созданном 6 января 1975 года. TF1 имеет самую большую зрительскую аудиторию во Франции и в Европе в целом.