Журналист TF1: «Малком вылетел в Россию. В ближайшие часы он подпишет контракт с «Зенитом»

Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

По информации журналиста спортивной передачи Telefoot на телеканале TF1 Яссина Нфауи, соглашение должно быть заключено в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, а 22-летний игрок будет зарабатывать в петербургском клубе более 8 миллионов евро.