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    Журналист TF1: «Малком вылетел в Россию. В ближайшие часы он подпишет контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

    По информации журналиста спортивной передачи Telefoot на телеканале TF1 Яссина Нфауи, соглашение должно быть заключено в ближайшие несколько часов.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, а 22-летний игрок будет зарабатывать в петербургском клубе более 8 миллионов евро.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Твиттер журналиста Яссина Нфауи

    Яссин Нфауи – журналист спортивной передачи Telefoot на TF1 – первом и старейшем французском национальном телеканале, созданном 6 января 1975 года. TF1 имеет самую большую зрительскую аудиторию во Франции и в Европе в целом.

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1266

      алдан2014 5 минут назад

      Добро пожаловать в Россию.Интересно глянуть на Малкома в наших реалиях

      0
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      Рейтинг: +391

      monser08 21 минуту назад

      Мля 8 лямов, я потею....... , а если обосрётся?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1266

      алдан2014 > monser08 3 минуты назад

      Ну,годик то отыграет.А потом как Паредеса,ПСЖ сплавите за 50лямов.Как то у вас это удачно получается барахло в три дорого втюхивать

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      Рейтинг: +82

      S.K.V. 29 минут назад

      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1576

      ухоженный крокодил 43 минуты назад

      В Дагестане, все отмороженные или только 1996 года рождения?

      0
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      Рейтинг: +1067

      den161 48 минут назад

      «Малком вылетел в Россию. В ближайшие часы он подпишет контракт с «Зенитом»

      Малком прилетел в Россию.
      Малком зашел в сортир посрать.
      Малком сел в машину.
      Малком подписал контракт.

      вы серьезно?

      1
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      Рейтинг: +452

      GSmall > den161 46 минут назад

      И через год,новость.Малком забил первый гол)))

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      Рейтинг: +1576

      ухоженный крокодил > GSmall 43 минуты назад

      В Дагестане, все отмороженные или только 1996 года рождения?

      0
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      ...
      Рейтинг: +452

      GSmall > ухоженный крокодил 32 минуты назад

      Ты бы хоть фотку бы сменил.Видно кто отмороженый

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