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    «Барселона»: «Малком сегодня не тренировался с разрешения клуба, чтобы решить вопрос со своим будущим»

    Нападающий «Барселоны» Малком сегодня пропустил тренировку с разрешения клуба, чтобы решить вопрос по поводу своего дальнейшего будущего. Об этом каталонцы сообщили в твиттере.

    Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере бразильца. По информации Marca, петербуржцы заплатят за 22-летнего игрока 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10129

      Garrincha58 1 час назад

      поехал искать себе новый клуб а завтра скажут переходит в Атлетико или Севилью

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