«Барселона»: «Малком сегодня не тренировался с разрешения клуба, чтобы решить вопрос со своим будущим»

Нападающий «Барселоны» Малком сегодня пропустил тренировку с разрешения клуба, чтобы решить вопрос по поводу своего дальнейшего будущего. Об этом каталонцы сообщили в твиттере.

Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере бразильца. По информации Marca, петербуржцы заплатят за 22-летнего игрока 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.