«Барселона»: «Малком сегодня не тренировался с разрешения клуба, чтобы решить вопрос со своим будущим»

поехал искать себе новый клуб а завтра скажут переходит в Атлетико или Севилью
Нападающий «Барселоны» Малком сегодня пропустил тренировку с разрешения клуба, чтобы решить вопрос по поводу своего дальнейшего будущего. Об этом каталонцы сообщили в твиттере.
Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере бразильца. По информации Marca, петербуржцы заплатят за 22-летнего игрока 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.