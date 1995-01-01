Football Italia: «Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере».

«Интер» собирался заполучить форварда «МЮ» Ромелу Лукаку, однако из-за неудачи в переговорах нацелился на Дибалу. Вместе с тем, «нерадзурри» расценивают попытку «Ювентуса» приобрести Лукаку как «прямое оскорбление».

Манкунианцы хотели подписать Дибалу, однако тот, по информации СМИ, не собирается переезжать на «Олд Траффорд». Также существует вариант, при котором Дибалу обменяют в «Интер» на Мауро Икарди.