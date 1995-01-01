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    Football Italia: «Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере».

    «Интер» собирался заполучить форварда «МЮ» Ромелу Лукаку, однако из-за неудачи в переговорах нацелился на Дибалу. Вместе с тем, «нерадзурри» расценивают попытку «Ювентуса» приобрести Лукаку как «прямое оскорбление».

    Манкунианцы хотели подписать Дибалу, однако тот, по информации СМИ, не собирается переезжать на «Олд Траффорд». Также существует вариант, при котором Дибалу обменяют в «Интер» на Мауро Икарди.

    • Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в прошлом осуществлял переход Дибалы из «Палермо» в «Ювентус», что может помочь при подписании аргентинского форварда «бьянконери».
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «МЮ» об обмене Дибалы на Лукаку.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13547

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Икарди и Бэйл - мировая проблема! Надо им подыскать клуб на другой планете, на земле их никто не хочет брать. Может, инопланетянин Месси что-нибудь подскажет???...

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