Football Italia: «Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди

Икарди и Бэйл - мировая проблема! Надо им подыскать клуб на другой планете, на земле их никто не хочет брать. Может, инопланетянин Месси что-нибудь подскажет???...
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере».
«Интер» собирался заполучить форварда «МЮ» Ромелу Лукаку, однако из-за неудачи в переговорах нацелился на Дибалу. Вместе с тем, «нерадзурри» расценивают попытку «Ювентуса» приобрести Лукаку как «прямое оскорбление».
Манкунианцы хотели подписать Дибалу, однако тот, по информации СМИ, не собирается переезжать на «Олд Траффорд». Также существует вариант, при котором Дибалу обменяют в «Интер» на Мауро Икарди.
- Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в прошлом осуществлял переход Дибалы из «Палермо» в «Ювентус», что может помочь при подписании аргентинского форварда «бьянконери».
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «МЮ» об обмене Дибалы на Лукаку.