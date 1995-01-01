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    Экс-игрок «Сент-Этьена»: Кабелья перешел в «Краснодар» из корыстных соображений

    Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят раскритиковал полузащитника Реми Кабелья за переход в «Краснодар».

    «Я разочарован его поведением. Ехать в «Краснодар»в разгар предсезонной подготовки – это нечестно. Все дело в деньгах. Главный тренер Гилян Принта был разочарован. Мы вырастили его, но все, что ему было нужно, это лишь хорошее финансовое предложение. Простите, но я считаю такое поведение корыстным», – сказал Шаверьят.

    Кабелья стал игроком «Краснодара» 25 июля. 29-летний футболист отметил, что предложение краснодарцев «было настолько большим, что я не смог отказать».

    • По данным Transfermarkt, «Краснодар» купил Кабелья за 12 миллионов евро.
    • Кабелья выступал за «Сент-Этьен» с 2017 года. За два сезона хавбек провел 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: But Football Club

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии14
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      Рейтинг: +31407

      portero 13 минут назад

      Жаба душит парня , ему столько денег не предлагают.

      1
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      Рейтинг: -17

      Вальдемар IV 25 минут назад

      то ли дело малком за полтинник перешел за стрелку играть

      0
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      ...
      Рейтинг: +31407

      portero > Вальдемар IV 12 минут назад

      Он тоже в два раза больше будет получать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1504

      Январь 59 26 минут назад

      Можно подумать , что в Китай или МЛС едут из других соображений. Пока что именно деньги правят Миром ,и если есть возможность заработать сегодня , не факт ,что такая возможность будет завтра. И каждый думает отех временах, когда ( через 3-5 лет) закончится карьера игрока, но жизнь будет продолжаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13547

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Не переживай, Лоик, Кабель приехал в Россию, у нас сейчас корыстное поведение считается нормой, даже эталоном, здесь ему в этом плане будет комфортно.

      0
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      Рейтинг: +10653

      slavutiq70 55 минут назад

      Ну и ??? а кто по другим причинам переходит к нам из более менее нормальных игроков,,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      ухоженный крокодил 59 минут назад

      29лет, он уже клубу ничего не должен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Опускатель коняжек > ухоженный крокодил 53 минуты назад

      Тебя никто не спрашивает опущеная крыса! ОЧКОЛИЗ админовский.)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Astan4anin-RW 1 час назад

      Быки заставят эти деньги отработать.

      1
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      Рейтинг: +451

      GSmall 1 час назад

      Это и ежу понятно.

      0
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      Рейтинг: +571

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Сейчас у футболистов из-за рубежа нет других мотиваций для перехода в наш чемпионат. Автор статьи хотел намекнуть , что есть другие примеры. Но где они?

      3
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      Рейтинг: +637

      Alex Flash 1 час назад

      То говорят про свою школу и молодёжь, то скупают под 30-к

      1
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      Рейтинг: +31407

      portero > Alex Flash 13 минут назад

      Не тянет молодёжь пока, но ведь подтягивают.

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