Экс-игрок «Сент-Этьена»: Кабелья перешел в «Краснодар» из корыстных соображений

Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят раскритиковал полузащитника Реми Кабелья за переход в «Краснодар».

«Я разочарован его поведением. Ехать в «Краснодар»в разгар предсезонной подготовки – это нечестно. Все дело в деньгах. Главный тренер Гилян Принта был разочарован. Мы вырастили его, но все, что ему было нужно, это лишь хорошее финансовое предложение. Простите, но я считаю такое поведение корыстным», – сказал Шаверьят.

Кабелья стал игроком «Краснодара» 25 июля. 29-летний футболист отметил, что предложение краснодарцев «было настолько большим, что я не смог отказать».