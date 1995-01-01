Экс-игрок «Сент-Этьена»: Кабелья перешел в «Краснодар» из корыстных соображений

Жаба душит парня , ему столько денег не предлагают.
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят раскритиковал полузащитника Реми Кабелья за переход в «Краснодар».
«Я разочарован его поведением. Ехать в «Краснодар»в разгар предсезонной подготовки – это нечестно. Все дело в деньгах. Главный тренер Гилян Принта был разочарован. Мы вырастили его, но все, что ему было нужно, это лишь хорошее финансовое предложение. Простите, но я считаю такое поведение корыстным», – сказал Шаверьят.
Кабелья стал игроком «Краснодара» 25 июля. 29-летний футболист отметил, что предложение краснодарцев «было настолько большим, что я не смог отказать».
- По данным Transfermarkt, «Краснодар» купил Кабелья за 12 миллионов евро.
- Кабелья выступал за «Сент-Этьен» с 2017 года. За два сезона хавбек провел 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.