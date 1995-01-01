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    Кабелья: «Предложение «Краснодара» было настолько большим, что я не смог отказать»

    Новичок «Краснодара» Реми Кабелья прокомментировал свой переход из «Сент-Этьена» в российский клуб.

    «Я не планировал менять команду этим летом. Я готовился выступать за «Сент-Этьен» и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Но в какой-то момент мне пришло сообщение, что появился вариант с трансфером и его стоит изучить.

    Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать. В этот раз я был более эгоистичен, чем обычно, и не оценивал выгоду для всех сторон. В первую очередь я думал о себе.

    Я видел записи игр «Краснодара», видел фото стадиона. Для меня это было не какое-то приключение, я знал, куда перехожу. Если говорить об инфраструктуре, то здесь все на очень высоком уровне. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки», – сказал 29-летний француз.

    • По данным Transfermarkt, «Краснодар» купил Кабелья за 12 миллионов евро.
    • В новой команде хавбек будет играть под 7-м номером.
    • Условия личного контракта пока неизвестны.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      GSmall 6 минут назад

      Еще бы ,наверное раз в 5 з/п повысилась

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