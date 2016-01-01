«Краснодар» объявил о трансфере Кабелья

хороший должен быть игрок
Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья стал игроком «Краснодара», сообщает официальный твиттер клуба.
29-летний француз в ближайшие два дня прилетит в Россию, пройдет медосмотр и подпишет контракт с южанами.
Ранее стало известно, что «Краснодар» заплатит за хавбека более 13 миллионов евро.
- Кабелла выступал за «Сент-Этьен» с 2017 года.
- За два сезона игрок провел 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.