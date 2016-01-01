Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Краснодар» объявил о трансфере Кабелья

    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья стал игроком «Краснодара», сообщает официальный твиттер клуба.

    29-летний француз в ближайшие два дня прилетит в Россию, пройдет медосмотр и подпишет контракт с южанами.

    Ранее стало известно, что «Краснодар» заплатит за хавбека более 13 миллионов евро.

    • Кабелла выступал за «Сент-Этьен» с 2017 года.
    • За два сезона игрок провел 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5363

      piligrim1986 3 минуты назад

      хороший должен быть игрок

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru