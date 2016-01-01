«Краснодар» объявил о трансфере Кабелья

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья стал игроком «Краснодара», сообщает официальный твиттер клуба.

29-летний француз в ближайшие два дня прилетит в Россию, пройдет медосмотр и подпишет контракт с южанами.

Ранее стало известно, что «Краснодар» заплатит за хавбека более 13 миллионов евро.