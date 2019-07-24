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    «Краснодар» объявил о трансфере Кабелья в твиттере, но потом удалил запись

    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья близок к трансфере в «Краснодар». Российский клуб опубликовал запись о трансфере в своем твиттере, но потом удалил ее.

    Скриншот «Спорт-Экспресса»

    По информации французского издания L’Equipe, стороны уже согласовали переход. «Краснодар» заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро, контракт будет рассчитан на три года. Футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    • В прошлом сезоне Кабелья сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
    • Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2019 22:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 июля 2019, 07:40

      да.бычки такого кобеля Реми в состав не добрали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 25 июля 2019, 06:35

      Наверно сами поняли что дуба дали. Столько денег за игрока 29 лет, перед лимитом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      vaxo26 25 июля 2019, 01:51

      сорвалось, вот и удалили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Viktor-Spartak 24 июля 2019, 23:27

      бывает)

      10
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    • ...
      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 24 июля 2019, 23:19

      Всё это хорошо конечно, но куды их потом девать с такими зарплатами-то, когда лимит станет 8+17? Обратно в Сент-Этьен в аренду вряд ли возьмут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 24 июля 2019, 22:57

      Разместили...удалили...всё через одно место делают в клубе -а потом удивляются почему Игнатьев контракт не захотел ...3 млн евро в год?)))и с ним на поле играть будут воспитанники Шапи и Игнатьев с зарплатой 500 000 рублей в месяц?)))клёвая же будет атмосфера в команде))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +779

      GSmall > AtticusFinch 24 июля 2019, 23:16

      Для сосунков эта з/п как дар божий.Думаю им не о чем переживать

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > GSmall 24 июля 2019, 23:24

      Не думаю, они уже привыкли к деньгам

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > GSmall 25 июля 2019, 01:05

      Да они просто дождутся окончания контракта и сдристнут в московские клубы...а краснодар дальше будет триппер скупать из Сент-Этьена...

      -1
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