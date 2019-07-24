«Краснодар» объявил о трансфере Кабелья в твиттере, но потом удалил запись

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья близок к трансфере в «Краснодар». Российский клуб опубликовал запись о трансфере в своем твиттере, но потом удалил ее.

Скриншот «Спорт-Экспресса»

По информации французского издания L’Equipe, стороны уже согласовали переход. «Краснодар» заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро, контракт будет рассчитан на три года. Футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.