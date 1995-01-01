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    Фонсека – о возможном уходе Джеко из «Ромы»: «Я не вижу признаков того, что он удаляется от нас»

    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Эдина Джеко из клуба.

    «Джеко здесь, он наш игрок. Могу сказать, что он хорошо работал, и я не вижу признаков того, что он удаляется от нас.

    Сейчас нам нужен центральный защитник. У нас есть два нападающих – Джеко и Шик. Так что приоритетная цель на рынке – центральный защитник», – сказал Фонсека.

    • По информации Sky Sports, футболистом интересуется «Интер». Миланский клуб готов предложить 15 миллионов евро за игрока.
    • Контракт Джеко с «Ромой» истекает в следующем году.

    Источник: Football Italia

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