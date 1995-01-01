Фонсека – о возможном уходе Джеко из «Ромы»: «Я не вижу признаков того, что он удаляется от нас»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Эдина Джеко из клуба.

«Джеко здесь, он наш игрок. Могу сказать, что он хорошо работал, и я не вижу признаков того, что он удаляется от нас.

Сейчас нам нужен центральный защитник. У нас есть два нападающих – Джеко и Шик. Так что приоритетная цель на рынке – центральный защитник», – сказал Фонсека.