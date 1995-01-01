Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Лион», «Челси» забил пять голов «Зальцбургу», «Анжер» проиграл «Арсеналу»

    Сегодня прошли три товарищеских матча с участием команд английской Премьер-лиги.

    «Ливерпуль» обыграл «Лион» (3:1), «Челси» выиграл у «Зальцбурга» (5:3), «Арсенал» победил «Анжер» по пенальти (4:3).

    Товарищеские матчи

    Ливерпуль (Англия) – Лион (Франция) – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Депай (с пенальти), 4; 1:1 – Фирмино, 17; 2:1 – Андерсен (в свои ворота), 21; 3:1 – Уилсон, 53.

    Зальцбург (Австрия) – Челси (Англия) – 3:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Пулишич, 20; 0:2 – Баркли (с пенальти), 23; 0:3 – Пулишич, 28; 1:3 – Онгене, 50; 1:4 – Педро, 57; 2:4 – Минамино (с пенальти), 85; 2:5 – Батшуайи, 88; 3:5 – Минамино, 90+2.

    Анжер (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:1; 3:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Эль Мелали, 13; 1:1 – Нельсон, 50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru