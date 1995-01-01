Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Лион», «Челси» забил пять голов «Зальцбургу», «Анжер» проиграл «Арсеналу»

Сегодня прошли три товарищеских матча с участием команд английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» обыграл «Лион» (3:1), «Челси» выиграл у «Зальцбурга» (5:3), «Арсенал» победил «Анжер» по пенальти (4:3).

Товарищеские матчи

Ливерпуль (Англия) – Лион (Франция) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Депай (с пенальти), 4; 1:1 – Фирмино, 17; 2:1 – Андерсен (в свои ворота), 21; 3:1 – Уилсон, 53.

Зальцбург (Австрия) – Челси (Англия) – 3:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Пулишич, 20; 0:2 – Баркли (с пенальти), 23; 0:3 – Пулишич, 28; 1:3 – Онгене, 50; 1:4 – Педро, 57; 2:4 – Минамино (с пенальти), 85; 2:5 – Батшуайи, 88; 3:5 – Минамино, 90+2.

Анжер (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:1; 3:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Эль Мелали, 13; 1:1 – Нельсон, 50.