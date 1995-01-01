«Ювентус» заявил, что Роналду не сыграл в Сеуле из-за мышечной усталости. Клуб отрицает обвинения Кей-лиги

Андреа Агнелли, председатель правления «Ювентуса», ответил президенту Кей-лиги Квону О-гэпу на обвинения в нарушении контракта во время матча со звездами корейской лиги.

Коротко о ситуации:

В пятницу, 26 июля, итальянский клуб сыграл со сборной звезд корейской Кей-лиги. Форвард туринцев Криштиану Роналду не принимал участия в игре. Организаторы турнира (агентство TheFasta) обвиняют «Ювентус» в нарушении контракта. Они утверждают, что португалец должен был провести на поле минимум 45 минут.

не принимал участия в игре. Организаторы турнира (агентство TheFasta) обвиняют «Ювентус» в нарушении контракта. Они утверждают, что португалец должен был провести на поле минимум 45 минут. Также «Ювентус» обвинила в нарушении контракта Кей-лига.

Reuters опубликовал текст письма, в котором итальянский клуб отрицает обоснованность претензий.

«Каждый игрок, который был в Корее, сыграл в матче, кроме одного футболиста – Криштиану Роналду. По совету нашего медицинского штаба он должен был отдохнуть из-за мышечной усталости после игры в Нанкине (против «Интера»), которая прошла всего за 48 часов до матча в Сеуле.

Поэтому, господин президент, я отвергаю ваши обвинения в безответственном поведении, высокомерии, пренебрежении к фанатам, которых мы всегда чтим», – написал Агнелли.