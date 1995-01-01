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    Корейское агентство подало в суд на «Ювентус» за то, что Роналду не сыграл в матче против звезд Кей-лиги

    Организатор товарищеского матча между «Ювентусом» и командой звезд корейской Кей-лиги (3:3) подал в суд на туринский клуб.

    Агентство TheFasta требует возмещения убытков, которое оно понесло из-за неучастия в игре нападающего Криштиану Роналду.

    Предположительно, между агентством и «Ювентусом» была договоренность, что португалец выйдет на поле. Туринцы же ответили TheFasta, что форвард не смог сыграть, так как имелись опасения по поводу его физического состояния.

    «Мы искренне извиняемся перед болельщиками за то, что Роналду не играл в матче, несмотря на то, что позже выяснилось, что у него возникли проблемы с мышцами. Мы будем уделять больше внимания тому, чтобы не разочаровывать болельщиков Кей-Лиги», – говорится в заявлении корейской лиги.

    В свою очередь, главный авиаперевозчик Кореи потребовал финансовую компенсацию от TheFasta, хотя агентство не было предварительного уведомлено о том, что Роналду не примет участие в матче.

    Источник: Football Italia

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