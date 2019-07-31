Takvim: «Бешикташ» сделает предложение по Шюррле, который может перейти в «Спартак»

Как всегда ,начались проблемы с подписанием.
«Бешикташ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
За покупку немца выступает технический директор турецкого клуба.
Ранее сообщалось, что 28-летний игрок договорился о переходе в «Спартак» и уже прошел медосмотр для москвичей.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт полузащитника с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Андре – чемпион мира 2014 года.
Источник: Takvim
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