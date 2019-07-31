Takvim: «Бешикташ» сделает предложение по Шюррле, который может перейти в «Спартак»

«Бешикташ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

За покупку немца выступает технический директор турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок договорился о переходе в «Спартак» и уже прошел медосмотр для москвичей.