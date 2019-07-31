Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Takvim: «Бешикташ» сделает предложение по Шюррле, который может перейти в «Спартак»

    «Бешикташ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    За покупку немца выступает технический директор турецкого клуба.

    Ранее сообщалось, что 28-летний игрок договорился о переходе в «Спартак» и уже прошел медосмотр для москвичей.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт полузащитника с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Андре – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж в июле составил 106 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72811

      zigbert 3 минуты назад

      Как всегда ,начались проблемы с подписанием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10058

      sssrspartak 21 минуту назад

      ваще зашибись!если это случится цорна и всю нынешнюю шелупень ваще ссаными тряпками гнать !такого не было никогда!по всей вероятности точно как в хоккее спартак снимется с чемпионата россии во вторую лигу!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru