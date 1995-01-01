«СЭ»: Шюррле прошел медосмотр в «Спартаке»

Полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак». Сегодня игрок провел медосмотр в российском клубе, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

О трансфере официально объявят в среду. Футболист будет выступать под 20-м номером.

«Чемпионат» сообщал, что «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.

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