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    «СЭ»: Шюррле прошел медосмотр в «Спартаке»

    Полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак». Сегодня игрок провел медосмотр в российском клубе, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    О трансфере официально объявят в среду. Футболист будет выступать под 20-м номером.

    • «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.

    Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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