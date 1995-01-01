«Чемпионат»: Шюррле в среду станет игроком «Спартака»

Как игрок то кто видел в игре????
Вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, немец должен подписать контракт с московским клубом в среду, 31 июля.
28-летний игрок с семьей уже прилетел в Россию. Сегодня ожидается его медосмотр.
«Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год.
- В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 12 миллионов евро.