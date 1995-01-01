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    «Чемпионат»: Шюррле в среду станет игроком «Спартака»

    Вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, немец должен подписать контракт с московским клубом в среду, 31 июля.

    28-летний игрок с семьей уже прилетел в Россию. Сегодня ожидается его медосмотр.

    «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год.

    • В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме», сыграл 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 12 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +141

      ussr064 16 минут назад

      Как игрок то кто видел в игре????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1802

      BlackMurder > ussr064 6 минут назад

      В свое время отлично играл, да и сборной был хорош, но сломалось у него еще в челси, в байере был лидером!

      0
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      Рейтинг: +4111

      серега кашин 16 минут назад

      пора заканчивать эту эпопею

      0
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      Рейтинг: +4244

      Агасфер 19 минут назад

      Маркиза №2???

      1
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      Рейтинг: +10113

      Garrincha58 23 минуты назад

      для РПЛ хороший игрок, думаю Спартак усилит

      1
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      Рейтинг: +17301

      Боцман59rus 25 минут назад

      Увидит мямлю и в ужасе, сверкая тапками, на первой космической до Бреста на границу

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      Рейтинг: +4274

      Старикан 26 минут назад

      А завтра напишут, что переход сорвался...

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