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    «Палмейрас» объявил о трансфере Адриано из «Спартака»

    Нападающий Луис Адриано перешел из «Спартака» в «Палмейрас». Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

    Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на четыре года.

    Подробности сделки не раскрываются. сегодня журналист ESPN Brasil Жиана Одди сообщил, что игрок хочет разорвать контракт со «Спартаком» и перейти в «Палмейрас» на правах свободного агента.

    • Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года.
    • Он провел за российский клуб 79 игр, забил 25 голов и отдал 15 ассистов.

    «Спартак» продал Фернандо, «Краснодар» подписал Кабелья. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Палмейрас»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2589

      RotBerg 3 минуты назад

      Всех симулянтов продали, кто падать то будет в штрафной(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5237

      батог 11 минут назад

      Давай Луис , удачи ! Спасибо за чемпионский год !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      BRO_football 12 минут назад

      Эх, а кто у Спартака в нападении-то играть будет? Неужели деревянный Мелкадзе и недавно подписанный Понсе? Ох и не просто придётся Кононову. Руководство требует от него побед под угрозой увольнения и в это же время продаёт ключевых игроков.
      Может быть, все эти трансферы были сделаны не просто так. Не нужно забывать, что со следующего сезона РПЛ проходит по лимиту на легионеров 8+17. Вот Спартак понемногу готовится.

      0
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      Рейтинг: +1741

      JTherry 13 минут назад

      давай, Луис, зажги в Бразилии!!! Дорожко скучать будет в России...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      johnny983 13 минут назад

      Ну, Адриано - ладно, с нападающими как-нибудь разберемся... А вот с уходом Фернандо, у нас совсем не стало опорной зоны и, что ещё хуже, нет хорошего плеймейкера.
      Зобнин, при всем к нему моём уважении, - слегка деревянный; Гулиев не стабилен, и неизвестно станет ли он игроком основы в принципе. Можно выделить только лишь Жано (но о нём вы и сами всё знаете). Остаются лишь пара молодых необтесанных новичков - Умяров и Глушенков, всё.
      Без хороших приобретений в ближайшее время, сезон может быть уж точно провален, тут и смена тренера не поможет.

      0
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      Рейтинг: +670

      rash1959 15 минут назад

      Хотя бы денег за него дали???? Старенький он уже.

      0
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      Рейтинг: +5237

      батог > rash1959 7 минут назад

      1 млн евро - sports.ru

      0
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      Рейтинг: +527

      ДяДь ПашА 15 минут назад

      По чем забрали то?

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      Рейтинг: +1783

      shurik45 25 минут назад

      Ситуация такая,что последующие 5 матчей будут явно не в пользу Кононова .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1716

      Челнинец 27 минут назад

      так понимаю следующий Мельгарехо, и будем с Мелкадзе и Ташаевыми играть!

      3
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      Рейтинг: -1434

      Январь 59 > Челнинец 23 минуты назад

      Следующие Мельгарехо, Зобнин, Джикия, Кутепов, Кононов, Федун. И будете искать деньги на ПФЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +786

      Boeung777 28 минут назад

      А если серьезно, то спартак- единственная команда, которая уже сейчас готовится к новому лимиту на легионеров.

      2
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      Рейтинг: +51

      СвинкаСправедливости > Boeung777 11 минут назад

      Лишь бы подготовка не прошла в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +2589

      RotBerg > Boeung777 2 минуты назад

      Молодцы!

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