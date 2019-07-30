«Палмейрас» объявил о трансфере Адриано из «Спартака»

Нападающий Луис Адриано перешел из «Спартака» в «Палмейрас». Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Подробности сделки не раскрываются. сегодня журналист ESPN Brasil Жиана Одди сообщил, что игрок хочет разорвать контракт со «Спартаком» и перейти в «Палмейрас» на правах свободного агента.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года.

Он провел за российский клуб 79 игр, забил 25 голов и отдал 15 ассистов.

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