Журналист ESPN Одди: Адриано хочет перейти из «Спартака» в «Палмейрас»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может покинуть команду. Об этом сообщает журналист ESPN Brasil Жиана Одди.

32-летним футболистом интересуется бразильский «Палмейрас». Игроку предлагают контракт на четыре года. Адриано хочет вернуться на родину и готов расторгнуть контракт со «Спартаком».

Трансферное окно в Бразилии открыто до 31 июля.

Контракт Адриано со «Спартаком» действует до 2020 года.

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