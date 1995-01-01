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    Журналист ESPN Одди: Адриано хочет перейти из «Спартака» в «Палмейрас»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может покинуть команду. Об этом сообщает журналист ESPN Brasil Жиана Одди.

    32-летним футболистом интересуется бразильский «Палмейрас». Игроку предлагают контракт на четыре года. Адриано хочет вернуться на родину и готов расторгнуть контракт со «Спартаком».

    • Трансферное окно в Бразилии открыто до 31 июля.
    • Контракт Адриано со «Спартаком» действует до 2020 года.

    «Спартак» продал Фернандо, «Краснодар» подписал Кабелья. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Твиттер журналиста Жиана Одди

    Жиан Одди – журналист ESPN Brasil. Аудитория в твиттере – 314 тысяч подписчиков. Аккаунт верифицирован администрацией соцсети. 

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +614

      Alekxei Z. 2 минуты назад

      Иди милок , иди...

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      Рейтинг: +2923

      Добрый Бобер 9 минут назад

      Сгорел сарай, гори и хата! Пока, Луис!

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      Ответить
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      Рейтинг: +782

      Boeung777 11 минут назад

      Забирайте бесплатно!!! Болельщики ещё и приплатят.

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      Рейтинг: +62

      Pastuhow 12 минут назад

      не исключено. Полная распродажа (.

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      Рейтинг: +2374

      paracetamol 16 минут назад

      Адриано хочет перейти, а кто останется?

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      Рейтинг: +1935

      aaaaahhhh 22 минуты назад

      бубен ему в дорогу....

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      Рейтинг: +10579

      slavutiq70 29 минут назад

      Интересно на каком месте сейчас Спартак по стоимости состава???

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      Рейтинг: +470

      shikari__ > slavutiq70 19 минут назад

      в маркете на 5, это уже без Фернандо

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      Рейтинг: +10044

      sssrspartak 37 минут назад

      спите господа админы во фратрии уже подписал контракт с палмейрас!так что..еще зобнина осталось продать и все!

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      Рейтинг: +10044

      sssrspartak > sssrspartak 33 минуты назад

      и джикию!и чемпионского состава нету!!а потом фердун ласты склеит!

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      Рейтинг: +10579

      slavutiq70 38 минут назад

      А вот по Андриано точно мало кто скучать будет,,совсем перестал играть,,,,

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      Рейтинг: +2588

      RotBerg 46 минут назад

      Бегут крысы перед потопом.. дух, традиции..

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