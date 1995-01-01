Журналист ESPN Одди: Адриано хочет перейти из «Спартака» в «Палмейрас»

Иди милок , иди...
Нападающий «Спартака» Луис Адриано может покинуть команду. Об этом сообщает журналист ESPN Brasil Жиана Одди.
32-летним футболистом интересуется бразильский «Палмейрас». Игроку предлагают контракт на четыре года. Адриано хочет вернуться на родину и готов расторгнуть контракт со «Спартаком».
- Трансферное окно в Бразилии открыто до 31 июля.
- Контракт Адриано со «Спартаком» действует до 2020 года.
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Жиан Одди – журналист ESPN Brasil. Аудитория в твиттере – 314 тысяч подписчиков. Аккаунт верифицирован администрацией соцсети.