Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Эвра – о продлении контракта с «МЮ» в 2014 году: «Вудворд предал меня. Я говорил ему, что мне надо уйти по семейным обстоятельствам»

    Патрис Эвра рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2014 году.

    Коротко:

    • Эвра предупредил вице-президента клуба Эда Вудворда о том, что он хочет уйти из клуба после окончания контракта.
    • По словам футболиста, Вудворд согласился отпустить игрока, но позже активировал опцию продления контракта.

    «Перед окончанием того сезона Эд сказал мне: «Патрис, ты останешься еще на один год, потому что у нас есть опция продления контракта». Я сказал ему, что мне надо уйти по семейным обстоятельствам. Он пожал мне руку и сказал, что все понимает.

    Потом в мае я праздновал день рождения в Дубаи, мой агент прислал мне сообщение. Он сказал мне отойти куда-нибудь в тихое место и прислал мне сообщение с текстом заявления «Юнайтед», в котором говорится о том, что они рады продлить контракт со мной еще на один год. Я взбесился, был очень расстроен.

    Я позвонил Эду и ругался с ним по телефону, даже угрожал ему. Он сказал, что я не могу так говорить с директором и что он оштрафует меня.

    После этого Гиггз позвонил мне и сказал, что я не мог уйти только из-за одного человека. Это дало мне повод уйти. Я уже сказал жене, что мы уезжаем, но внутри я не чувствовал, что смогу сделать это. Это дало мне небольшой толчок.

    Некоторые люди не поймут, почему Эд сделал это, но я понимаю. Из старших игроков я был единственным, кого они хотели удержать. Даже Мойес говорил об этом перед тем, как его уволили. Они сказали Фердинанду и Видичу, что они больше не нужны клубу, но в раздевалке должна быть личность. Я понимаю Эда, но я не понимаю, почему он предал меня. Он должен был позвонить мне, чтобы объяснить это», – сказал Эвра.

    • Эвра выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год. Летом 2014 года (уже после продления контракта с английской командой) он перешел в «Ювентус».
    • Вчера он объявил о завершении карьеры.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6032

      ivanthebest 47 минут назад

      Да по Вудворду сразу видно, что на..бать для него человека, как 2 пальца об асфальт. И такой ретард руководит МЮ - твою налево...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru