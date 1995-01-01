Эвра – о продлении контракта с «МЮ» в 2014 году: «Вудворд предал меня. Я говорил ему, что мне надо уйти по семейным обстоятельствам»

Патрис Эвра рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2014 году.

Коротко:

Эвра предупредил вице-президента клуба Эда Вудворда о том, что он хочет уйти из клуба после окончания контракта.

По словам футболиста, Вудворд согласился отпустить игрока, но позже активировал опцию продления контракта.

«Перед окончанием того сезона Эд сказал мне: «Патрис, ты останешься еще на один год, потому что у нас есть опция продления контракта». Я сказал ему, что мне надо уйти по семейным обстоятельствам. Он пожал мне руку и сказал, что все понимает.

Потом в мае я праздновал день рождения в Дубаи, мой агент прислал мне сообщение. Он сказал мне отойти куда-нибудь в тихое место и прислал мне сообщение с текстом заявления «Юнайтед», в котором говорится о том, что они рады продлить контракт со мной еще на один год. Я взбесился, был очень расстроен.

Я позвонил Эду и ругался с ним по телефону, даже угрожал ему. Он сказал, что я не могу так говорить с директором и что он оштрафует меня.

После этого Гиггз позвонил мне и сказал, что я не мог уйти только из-за одного человека. Это дало мне повод уйти. Я уже сказал жене, что мы уезжаем, но внутри я не чувствовал, что смогу сделать это. Это дало мне небольшой толчок.

Некоторые люди не поймут, почему Эд сделал это, но я понимаю. Из старших игроков я был единственным, кого они хотели удержать. Даже Мойес говорил об этом перед тем, как его уволили. Они сказали Фердинанду и Видичу, что они больше не нужны клубу, но в раздевалке должна быть личность. Я понимаю Эда, но я не понимаю, почему он предал меня. Он должен был позвонить мне, чтобы объяснить это», – сказал Эвра.