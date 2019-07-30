СМИ пишут, что Зенит заманивает его гонораром 6.5 млн евро в год. Больше, чем дают Боруссия, Тотнхэм и даже Арсенал. Год назад вы, уважаемый, говорили, что лидеры Зенита получают в пределах 3.5-4 млн евро в год. А теперь что? Они взяли и дружно переподписали контракты на 6.5 млн? Почему об этом никто не знает? Разве так бывает? А может быть СМИ врут про будущую зарплату Малкома в Зените? Если да, то есть он в Зените будет получать 4 млн евро в год (примерно столько же, сколько в Барселоне), то зачем ему нужен Зенит? В Арсенале ему точно дадут больше. Короче, ощущение у меня такое, что вы, господин Медведев, как бы это сказать помягче, темните что-то.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома и ответил на вопрос о его потенциальной зарплате.
- В мае 2018 года Игорь Денисов в интервью рассказал, как просил руководство клуба поднять зарплату нескольким игрокам команды после прихода Халка.
- Медведева спросили, не повторится ли такая же ситуация.
«У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба.
Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.
Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период.
Денисов, несмотря на все свое мастерство, всегда был склонен к подобным демаршам. Посмотрите только на его историю с «Локомотивом». В итоге он закончил свою карьеру, хотя как футболист... таких еще надо поискать.
Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет», – сказал Медведев.
- Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.
- По информации РБК, «Зенит» может заплатить за футболиста 50 миллионов с учетом подъемных и агентских выплат.
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