Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома и ответил на вопрос о его потенциальной зарплате.

В мае 2018 года Игорь Денисов в интервью рассказал, как просил руководство клуба поднять зарплату нескольким игрокам команды после прихода Халка .

в интервью рассказал, как просил руководство клуба поднять зарплату нескольким игрокам команды после прихода . Медведева спросили, не повторится ли такая же ситуация.

«У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба.

Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.

Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период.

Денисов, несмотря на все свое мастерство, всегда был склонен к подобным демаршам. Посмотрите только на его историю с «Локомотивом». В итоге он закончил свою карьеру, хотя как футболист... таких еще надо поискать.

Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет», – сказал Медведев.

Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.

По информации РБК, «Зенит» может заплатить за футболиста 50 миллионов с учетом подъемных и агентских выплат.

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